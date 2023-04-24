Промышленный кластер Татарстана хочет поставлять в республику автокомпоненты из Узбекистана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Промышленный кластер Татарстана заинтересован в поставках автокомпонентов из Узбекистана в условиях западных санкций. Такое заявление на выставке «Иннопром. Центральная Азия» сделал председатель правления кластера Сергей Майоров.

— В Узбекистане больше 100 заводов, современных, по производству автокомпонентов. Они наработали очень хорошие компетенции по производству автокомпонентов. Нас, безусловно, интересует замещение критических компонентов, которые нам перестали поставлять западные партнеры. Сотрудничество уже идет. То есть поставка автокомпонентов производства Узбекистана сегодня интересна и Татарстану, и в целом России, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в выставке участвуют семь компаний — членов кластера, которые уже либо сотрудничают с Узбекистаном и расширяют связи, либо находятся на стадии начала сотрудничества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Ташкенте проходит выставка «Иннопром. Центральная Азия». Она продлится до 26 апреля. На ней представлены предприятия металлургической, машиностроительной, химической отраслей, а также разработчики решений для энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.

Отметим, что с рабочим визитом в Узбекистан прибыл раис Татарстана Рустам Минниханов. Сегодня в Джизаке он принял участие в открытии совместного технопарка, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

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Айрат Назипов