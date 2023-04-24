Раис Татарстана принял участие в открытии совместного технопарка в Узбекистане

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии технопарка в городе Джизак в Узбекистане. Проект реализовали по итогам последнего визита раиса РТ в область в октябре 2022 года — тогда Минниханов договорился с президентом Узбекистана о создании второго совместного технопарка, сообщает пресс-служба раиса РТ.



Специалисты АО «Химград» подготовили мастер-план площадки. Здесь планируют разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1,1 тыс. человек и объемом инвестиций в 60 млн долларов.

Предназначение технопарка — локализация производств зарубежных компаний на территории Узбекистана и усиление кооперации между узбекскими и зарубежными производственными компаниями. Площадка в Джизаке имеет комплексную инфраструктуру. Резидентам предоставляют земельные участки и помещения на праве аренды и выкупа.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В марте 2023 года площадку посетили потенциальные резиденты: здесь деловой форум с презентацией возможностей технопарка.

— Мы высоко ценим возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом президентов наших государств Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиеева, — отметил Рустам Минниханов.

Раис республики прибыл с рабочим визитом в Узбекистан накануне.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Чуть более года назад в Ташкентской области запустили первый совместный технопарк «Чирчик». Сейчас в нем реализуется уже 20 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 127 миллионов долларов.



Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года превысил $193 млн, он увеличился на 23,5%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко