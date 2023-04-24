Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает его пресс-служба.

Татарстанский лидер поблагодарил главу государства за личную поддержку всех проектов республики в Узбекистане. В частности, он рассказал об открывшемся сегодня технопарке «Джизак», а также новом центре медицинского образования при филиале КФУ.

— Эти знаковые события в татарстано-узбекистанских отношениях — свидетельство наших добрых намерений по углублению кооперации между странами, — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 млн. Рост зафиксирован на 50%.

Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Узбекистан накануне. Сегодня в Джизаке он принял участие в открытии совместного технопарка, который реализовали по итогам последнего визита раиса РТ в область в октябре 2022 года, а еще посетил новый Центр медицинского образования филиала КФУ. Также Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

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Айрат Назипов