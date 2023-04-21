В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти рабочего в одном из казанских ТЦ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следователи после гибели рабочего в Казани возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц подрядной организации по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает СУ СК России по РТ.

По данным ведомства, 21 апреля при очистке территории одного из торговых центров Казани от строительного мусора на 36-летнего рабочего подрядной организации упала металлическая конструкция. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в начале апреля прокуратура организовала проверку после гибели сантехника во время устранения коммунальной аварии в Нижнекамске. По предварительным данным, сантехников вызвали для устранения аварии №13 на проспекте Вахитова: в подвале прорвало трубу с горячей водой. После первичного осмотра один из сантехников ушел менять обувь, а когда вернулся, застал напарника лежащим в воде. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли мужчину из подвала и передали медикам, они констатировали его смерть.

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