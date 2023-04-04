В Нижнекамске сантехник погиб во время устранения аварии — прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура организовала проверку после гибели сантехника во время устранения коммунальной аварии в Нижнекамске, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительным данным, сантехников вызвали в понедельник вечером для устранения аварии №13 на проспекте Вахитова: в подвале прорвало трубу с горячей водой. После первичного осмотра один из сантехников ушел менять обувь, а когда вернулся, застал напарника лежащим в воде. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли мужчину из подвала и передали медикам, они констатировали его смерть.

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение требований техники безопасности и иных правил охраны труда в организации, в которой работал погибший.

В феврале СК обвинило гендиректора одной из татарстанских компаний в гибели рабочего из-за нарушений требований охраны труда. По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом организовал технологический процесс при проведении ремонта автотранспортных средств, в том числе не провел обучение и проверку знаний охраны, в результате на слесаря упал автобус, который был приподнят.

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Маргарита Головатенко