Главное о коронавирусе за неделю: «арктур» добрался до России, работа над обновленной вакциной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. Но окончание пандемии ВОЗ пока так и не объявила, а случаи заражения ежедневно фиксируются почти во всех странах. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 17 по 23 апреля 2023 года.



Ни одного за три месяца случая смерти от COVID-19 в Татарстане

В Татарстане на 23 апреля зарегистрировано 205 019 фактов заражения коронавирусом и 202 323 случая выздоровления. Умерли за весь период 2 010 жителей республики.

Чуть более трех месяцев в Татарстане не регистрируют случаев смерти от COVID-19. Последний раз федеральный оперштаб сообщал о летальном исходе, причиной которого стал коронавирус, 20 января. Всего с 1 января 2023 года от COVID-19 умер один татарстанец, с начала пандемии — 2 010.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 21 апреля, в регионе проведено 8 917 847 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей. Охват тестированием за 7 дней в показателях на 100 тысяч жителей составил 160,1.

В Татарстане идет очередная волна пациентов, у которых возникло расстройство мочеиспускания в постковидном периоде, рассказала «Реальному времени» единственная женщина-уролог в урологическом стационаре РКБ Вера Суслова. Подобные случаи наблюдаются урологами по всему миру, уже появились научные работы по этому поводу.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вера Суслова объяснила, что COVID-19 дал «очень мощное снижение иммунитета, а значит, развитие инфекции в одних органах несет за собой буйный расцвет бактериального воспаления и в других — иммунная система не может локализовать воспаление, и оно распространяется по организму». Подтверждений этому после вспышки вируса выросло в разы.

Всплеск заболеваемости «арктуром» ожидается в мае

На 23 апреля в России зафиксировано 22 810 264 случая заражения коронавирусом и 22 202 099 случаев выздоровления. Умерли от COVID-19 c начала пандемии 398 073 человека.



В России подтвердили четыре случая заражения штаммом коронавируса «арктур», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Он обладает высокой контагиозностью и может обходить ранее сформированный иммунитет, но система здравоохранения готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, заверила она.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Анны Поповой, всплеск заболеваемости из-за «арктура» в России возможен уже в мае. Но во всех известных на данный момент случаях заражения этим штаммом тяжелого течения болезни не наблюдается.



В Роспотребнадзоре после выявления в стране «арктура» заверили, что вводить какие-либо противоэпидемические ограничения из-за него не нужно. До регионов довели информация о XBB 1.16. В базу VGARus внесли отнесенные к этому субварианту первые генетические последовательности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что «арктур» ВОЗ оценивает как «находящийся под наблюдением» и не вводит из-за него каких-либо мер, хотя о нем известно уже более месяца. Он призвал не делать из нового штамма «сенсацию» и не пугать им людей, так как для этого нет оснований.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о первом случае смерти от нового штамма «арктур». В Таиланде после заражения им скончался пожилой мужчина, у которого были и другие заболевания.

Чтобы уберечься от заражения коронавирусом, в том числе новым «арктуром», Геннадий Онищенко порекомендовал пройти вакцинацию, а также использовать всем известные меры профилактики — носить маски и избегать «ненужных контактов». Дома он посоветовал не пренебрегать влажной уборкой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России к концу лета — началу осени 2023 года разработают обновленную вакцину от COVID-19, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он объяснил, что ее требуется систематически обновлять — каждые 10 месяцев.

Как рассказал Геннадий Онищенко, в России на сегодняшний день иммунитет к коронавирусу есть примерно у 100 миллионов человек. У 89 миллионов из них он сформировался благодаря вакцинации. При этом 70 миллионов россиян должны пройти ревакцинацию. Еще у 21 миллиона человек иммунитет появился в результате перенесенного заболевания, уточнил Геннадий Онищенко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Симптомы «арктура» не отличаются от тех, которые проявлялись при предыдущих мутациях омикрон-штамма коронавируса, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, у заболевших повышается температура, возникают насморк и кашель.

В медучреждениях Удмуртии отменили карантин, введенный с начала пандемии COVID-19. Решение принято «с учетом низкой заболеваемости». В итоге «теперь свидания в больницах (за исключением реанимации) и прогулки пациентов разрешены», — сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Новосибирской области решили отказаться от режима повышенной готовности, введенного в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Оснований для его продления власти не нашли. «Сейчас режим действует до 30 апреля, далее мы не продлеваем, действуем в обычном режиме», — сообщил губернатор региона Андрей Травников.

После снятия антиковидных ограничений и сокращения спроса на тесты на коронавирус в России закрылась почти каждая пятая частная лаборатория (19%), говорится в исследовании проекта «API Контур.Фокуса». При этом пик ликвидаций пришелся на конец 2020 года. Эксперты объяснил это «эффектом пандемии» — в период карантина, режима самоизоляции россиян чаще всего направляли в государственные больницы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Призывников из Москвы и старших воинских команд будут тестировать на COVID-19 на сборном пункте города, пишет ТАСС. Как заявил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев, Минобороны России продолжает принимать меры в целях недопущения распространения «коронавируса» в войсках.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил 20 апреля, что заразился коронавирусом — это подтвердил тест. В связи с этим он перешел на удаленку и продолжил общение по рабочим вопросам по видео-конференц-связи.

В Ельце Липецкой области завершает работу госпиталь для пациентов с COVID-19, расположенный на базе городской больницы №1. Заболевших перестали принимать с 11 апреля. Сейчас в госпитале долечиваются граждане, поступившие туда ранее. После их выписки госпиталь переоборудуют под прежнее назначение — роддом.

В Нижегородской области отменили обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, введенную в 2021 году. Охват взрослого населения прививками от COVID-19 составил 79,2%, всех жителей — 65,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что его регион уже в мае намерен вернуться к допандемийному уровню сотрудничества с Китаем. По его расчетам, это может дать огромный импульс развитию туризма. На этот год у Амурской области и КНР запланирован ряд совместных мероприятий.

Российские суды за 2022 год рассмотрели по статье о нарушении антиковидных требований 657 тысяч дел. Оштрафовали 544 тысячи граждан.

«Арктур» сорвал завершение пандемии

В мире с начала пандемии и по состоянию на 23 апреля выявлено 676 609 955 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6 881 955 человек.

Власти Чехии с 20 апреля разрешили зараженным COVID-19 посещать общественные места, пользоваться общественным транспортом, ходить на работу и учебу. Это связано с тем, что коронавирус по рискам для человеческого здоровья приравняли с гриппу и прочим подобным болезням.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за «арктура» в Индии два штата — Керала и Харьяна — вновь ввели требование о ношении масок в общественных местах. Аналогичную меру могут ввести и другие штаты страны, в том числе и Гоа, сообщили в АТОР.

Тем временем министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил, что страна готова принять туристов в условиях распространения «арктура». Вакцины и лекарства есть в запасе как для жителей, так и гостей. План принять за 2023 год 25 миллионов туристов Таиланд из-за коронавируса отменять не планирует.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

По данным АТОР, штамм коронавируса «арктур» сорвал планы Всемирной организации здравоохранения объявить о завершении пандемии. Сделать это она хотела якобы в ближайшие месяцы.

В Азербайджане из-за коронавируса до 1 июля продлили особый карантинный режим. Решения принято с целью предотвращения распространения COVID-19 и его возможных последствий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евросоюз на встрече глав внешнеполитических ведомств G7 в городе Каруидзава представляет замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора вместо Жозепа Борреля. Он заразился COVID-19.

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Елизавета Пуншева, Татьяна Демина