В России появится обновленная вакцина от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в конце лета — начале осени 2023 года разработают обновленную вакцину от COVID-19. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, вакцину против коронавируса требуется систематически обновлять. Делать это необходимо каждые 10 месяцев.

— Процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу — сентябрю, — цитирует «РИА Новости» слова эксперта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в апреле Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. Она противопоказано несовершеннолетним, у которых наблюдается гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами.

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Антон Гаврилов