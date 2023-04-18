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В России выявили случаи заражения вариантом коронавируса «Арктур»

19:11, 18.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили случаи заражения вариантом коронавируса «Арктур»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Случаи заболевания вариантом коронавируса XBB 1.16 («Арктур») выявили в России, ранее этот подвариант был обнаружен в Индии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— По предварительным данным, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме, — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с выявлением нового субварианта вводить какие-либо противоэпидемические ограничения не нужно. До регионов была доведена информация о XBB 1.16, в базу VGARus внесены отнесенные к этому субварианту первые генетические последовательности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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