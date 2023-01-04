В Госдуме предложили перенести часть новогодних выходных на май

Лидер партийной фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести часть выходных дней с января на май, сообщает пресс-служба партии.



— Считаю целесообразным предложить правительству Российской Федерации рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в период с 1 по 9 мая. В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос об оценке социально-экономических последствий переноса новогодних праздничных дней на майские праздники, — говорится в письме.

Депутат отмечает, что новогодние праздники в России отмечены продолжительным периодом нерабочих дней. А это, в свою очередь, «замораживает» работу образовательных учреждений, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства. Гражданам становится затруднительно получить необходимые государственные и муниципальные услуги или обратиться за медицинской помощью.

— При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники, — подчеркнул парламентарий.

По словам Миронова, у большинства россиян во время продолжительных зимних праздников нет никакой возможности провести время с пользой для своей семьи, из-за этого растут случаи злоупотребления алкоголем.

Вчера депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня.



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Илина Хакимова