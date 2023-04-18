Два представителя Казани стали победителями Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023»

Учитель Евгений Лобанов из казанской гимназии №19 стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023». Он выиграл в номинации «Молодые управленцы», сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Также в конкурсе победила другая представительница Татарстана — Алсу Биктова. Она заведует билингвальным детским садом №7 комбинированного вида Кировского района Казани. Ей удалось добиться успеха в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года. Его цель — создать условия для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников. За последние десять лет главный приз в свои регионы привезли 158 педагогов из 40 субъектов России.

Фото: eseur.ru

В ноябре прошлого года казанская учительница Мария Гайнутдинова победила во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2022» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». Учитель начальных классов и дополнительного образования работает в казанском лицее №146 «Ресурс» Ново-Савиновского района.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов