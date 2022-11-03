Казанская учительница победила во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

Фото: Управление образования

Казанская учительница Мария Гайнутдинова победила во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2022» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Учитель начальных классов и дополнительного образования работает в казанском лицее №146 «Ресурс» Ново-Савиновского района. Она выступала в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования».

Лауреатами конкурса также стали специалисты казанского лицея №146 «Ресурс»:

заместители директора Гулия Нуртдинова и Альбина Чернова в номинации «Молодые управленцы»;

учитель английского языка Лейсан Харисова в номинации «Молодые учителя»;

педагог-психолог Дина Закирова в номинации «Молодые педагоги-психологи».

Всего в этом году в конкурсе участвовали 756 работников образования из 54 регионов России, финалистами стали 153 человека из 42 субъектов. Заключительный этап проходил с 27 октября по 3 ноября в Москве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в октябре девять татарстанцев стали лауреатами премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства 2022 года.

В список победителей вошли преподаватели высших учебных заведений: Татьяна Гордеева (Казанский государственный институт культуры) и Артем Усов (Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова). Также лауреатами стали педагоги детских музыкальных школ: Виктория Белицкая (детская музыкальная школа №1), Дамир Габдрахманов (детская музыкальная школа №24), Елена Кашковская (детская музыкальная школа №21), Мария Малюта (детская музыкальная школа №3), Гульнара Тимербулатова (Татарская детская музыкальная школа №32 имени Ильхама Шакирова), Лилия Файзрахманова (детская музыкальная школа №21) и Раушанья Ягуфарова (детская школа искусств №4).

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Максим Кокунин