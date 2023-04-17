Спортсмен «Синтеза» Николай Зуев выиграл серебро на чемпионате России по плаванию

Фото: СК "Синтез"

Спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев выиграл серебро на чемпионате России по плаванию на длинной воде (50 м). Он выступал в смешанной эстафете 4х100м комплексным плаванием в составе сборной Татарстана вместе с Андреем Минаковым, Валерий Саламатиной и Ралиной Гилязовой.



Четверка преодолела дистанцию за 3:49.16, уступив лишь чемпионами — сборной Санкт-Петербурга, 3:45.99, и опередив новосибирцев, за которыми осталась бронза, 3:51.33.

В личном зачете на дистанции 100 м на спине Зуев прошел сито квалификации и полуфинала. Он стал участником финального заплыва, по итогам которого занял 6-е место с результатом 53.73 сек.

В планах Николая Зуева осталось еще два вида программы: 50м на спине индивидуально и 4 х 100 м комбинированная мужская эстафета.

Чемпионат России по плаванию на длинной воде проходит в Казани с 16 по 21 апреля. В соревнованиях принимают участие 671 спортсмен из 68 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Черногории, Нигерии, Таджикистана и Южной Осетии. Турнир отличает высокий качественный состав участников, среди которых 16 заслуженных мастеров спорта, 51 мастер спорта международного класса, 221 мастер спорта России.

15 апреля «КОС-Синтез» выиграл серебряные медали чемпионата России по водному поло. Казанская команда уступила во втором матче финальной серии за ватерпольное чемпионство волгоградскому «Спартаку». Призеров в казанском аэропорту встречал фотокорреспондент «Реального времени».

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Маргарита Головатенко