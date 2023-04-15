«КОС-Синтез» стал серебряным призером чемпионата России по водному поло

Фото: «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» выиграл серебряные медали чемпионата России по водному поло. Казанская команда уступила во втором матче финальной серии за ватерпольное чемпионство волгоградскому «Спартаку».

Матч закончился со счетом 12:9 (1:2, 4:2, 5:2, 2:3). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Лисунов (3), Пронин (2), Махиянов (2), Лазарев (1), Аухадеев (1)

На первый перерыв ватерполисты из Казани ушли с минимальным преимуществом в счете. Голы забили Аскар Махиянов и Сергей Лисунов. Во втором игровом отрезке хозяева переломили ход встречи, забив четыре мяча. Казанцы забили только два гола и не реализовали пенальти.

Фото: «КОС-Синтез» (архив)

После перерыва голкипер «Спартака» отразил второй пенальти в матче, и это стало ключевым моментом игры. К концу тайма счет был 10:6 в пользу волгоградской команды.

Концовка встречи осталась за «КОС-Синтезом». Но несмотря на победу в последнем игровом отрезке, команде не удалось сравнять счет.

На старте финальной серии чемпионата России по водному поло «КОС-Синтез» проиграл волгоградскому «Спартаку» в Казани. Игра завершилась со счетом 7:9 (0:2, 2:2, 2:3, 3:2) в пользу гостей.



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Айрат Назипов