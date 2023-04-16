Возвращение «КОС-Синтез»... в этот раз с серебром

22:14, 16.04.2023 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

«КОС-Синтез» выиграл серебряные медали чемпионата России по водному поло. Казанская команда уступила во втором матче финальной серии за ватерпольное чемпионство волгоградскому «Спартаку». Призеров в казанском аэропорту встречал фотокорреспондент «Реального времени».


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