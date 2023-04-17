В Казани запустили отсчет побед до чемпионства «Ак Барса» в сезоне 2022/23
На улицах Казани запустили счетчик побед, оставшихся до завоевания «Ак Барсом» Кубка Гагарина. Счет на рекламных медиафасадах будет обновляться после каждого матча.
Финальная серия плей-офф КХЛ-2023 стартовала в понедельник, 17 апреля — в ней встретился казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Серия продлится до четырех побед.
Следующие игры состоятся 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля (25, 27 и 29 апреля при необходимости).
Спортивная редакция «Реального времени» разбирала предыдущее финальное сражение казанской и московской команд и объясняла, почему отличий больше, чем сходств.
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