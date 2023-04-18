Прокуратура просит выпустить из СИЗО директора Казанского ипподрома

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобы на арест директора международного конно-спортивного комплекса «Казань» Марата Гильфанова, обвиняемого в аферах под 9 млн рублей с бюджетными субсидиями на поддержку коневодства. По данным «Реального времени», смягчения меры пресечения фигуранту требуют его адвокаты и прокуратура.

Напомним, при избрании Гильфанову 6 апреля меры пресечения в суде представитель прокуратуры Советского района Казани не поддержал ходатайство СК о заключении под стражу и предложил суду ограничиться домашним арестом. В своем апелляционном представлении представители надзорного ведомства предлагают изменить решение райсуда в части самой суровой меры пресечения.

Также арест оспаривают адвокаты обвиняемого Айдар Закиров и Юрий Некрасов.

Дело расследуется с 4 апреля. По версии сотрудников БЭП и СК, в 2018—2020 годах бывший руководитель племенного конезавода «Казанский», ныне — директор МКСК «Казань» вместе с некими неустановленными лицами дважды похищали средства республиканского бюджета путем предоставления в Минсельхопрод Татарстана сфабрикованных документов о закупке племенных лошадей. На бумаге поставщиком выступало аксубаевское ООО «Агрофирма-Актай», на деле, как полагают силовики, вместо породистых жеребцов и кобыл для разведения закупали обычных лошадок у частников, и в Минсельхозпроде без надлежащей проверки заверяли эту фикцию, одобряя перечисление средств по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Татарстане на 2013—2022 годы».

Вину Марат Гильфанов не признает. В СК не исключают, что часть имущества его семьи приобретена на теневые доходы.

В день ареста директора ипподрома ареста СК возбудил уголовное дело против неустановленных чиновников от сельского хозяйства — по двум эпизодам превышения полномочий с тяжкими для бюджета последствиями.

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Ирина Плотникова