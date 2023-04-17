«Ведомости»: Минфин и Центробанк могут ввести лимит на покупку валюты при уходе компаний из России

Центробанк и Минфин России разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу российских активов уходящих из страны компаний. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке ее крупные покупки могут приводить к волатильности рубля.

Как рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, ведомство и раньше вводило определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок.

Фото: realnoevremya.ru

— В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями, — отметил он.

Напомним, многие зарубежные бренды объявили о намерении покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.

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Айрат Назипов