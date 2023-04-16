В «Ак Барсе» хотят оставить хоккеиста Воронкова в клубе

В казанском хоккейном клубе «Ак Барс» заявили о желании предложить новый контракт нападающему Дмитрию Воронкову. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.



— Воронков — ограниченно свободный агент, клуб сделает ему предложение. Мы бы хотели, чтобы он остался у нас, — сказал Валиуллин ТАСС.

Отметим, что контракт 22-летнего форварда истекает уже в конце этого месяца. Воронков — серебряный призер молодежного чемпионата мира и Олимпийских игр, в 2019 году был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус».



В текущем сезоне Воронков провел за «Ак Барс» 54 матча в регулярном сезоне и 17 игр в плей-офф.

Казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина 9 апреля. Казанцы стали первыми финалистами плей-офф КХЛ сезона 2022/23. Напомним, в финале сыграют «Ак Барс» и ЦСКА. Первый матч запланирован на 17 апреля. Он пройдет в Казани.



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Илина Хакимова