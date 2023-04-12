В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с ЦСКА

Фото: скриншот трансляции

Московский ЦСКА обыграл петербуржский СКА, тем самым выйдя в финал Кубка Гагарина. Счет составил 3:0.

Первую шайбу уже на 13-й секунде игры забросил Соркин. После этого отличились Окулов и Диц.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

В финале москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом». Серия начнется 17 апреля игрой в Казани.

Стоит отметить, что ЦСКА — действующий обладатель кубка. «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.



Казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина 9 апреля. Казанцы стали первыми финалистами плей-офф КХЛ сезона 2022/23.

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Елизавета Пуншева