В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с ЦСКА
Московский ЦСКА обыграл петербуржский СКА, тем самым выйдя в финал Кубка Гагарина. Счет составил 3:0.
Первую шайбу уже на 13-й секунде игры забросил Соркин. После этого отличились Окулов и Диц.
В финале москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом». Серия начнется 17 апреля игрой в Казани.
Стоит отметить, что ЦСКА — действующий обладатель кубка. «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.
Казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина 9 апреля. Казанцы стали первыми финалистами плей-офф КХЛ сезона 2022/23.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым