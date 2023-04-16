Минтимер Шаймиев выразил соболезнования матери Эдуарда Хайруллина в связи с кончиной сына

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев выразил соболезнования Алевтине Хайруллиной в связи с кончиной сына — Эдуарда Хайруллина. Он занимал должность заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

— Примите мои глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего сына, уважаемого нами Эдуарда Фаридовича Хайруллина — одного из самых ярких и талантливых журналистов республики, внесшего огромный личный вклад в развитие республиканских СМИ, достойного сына нашего народа. По жизни мне довелось много общаться с Эдуардом Фаридовичем еще со времен его работы собкором «Первого канала», затем руководителем пресс-службы президента РТ, в настоящее время он нас всех увлек своим замечательным проектом «Новая Тартария». Наше многолетнее сотрудничество было основано на добрых отношениях и взаимопонимании. Он был блистательным журналистом, профессионалом, преданным своему делу, всегда отличался смелым творческим мышлением и широкой эрудицией. Эдуард Фаридович навсегда запомнится нам добрым, светлым и целеустремленным человеком. Алевтина Михайловна, Фарид Габдулхаевич, крепитесь в эти скорбные для вас и вашей семьи дни. Передайте наши соболезнования вашим родным и близким, — сказано в правительственной телеграмме.

О смерти Эдуарда Хайруллина стало известно накануне. На протяжении четырех лет он возглавлял пресс-службу президента республики, затем 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Воспоминания друзей и коллег Эдуарда Хайруллина можно увидеть в материале «Реального времени».

Прощание с Эдуардом Хайруллиным пройдет в понедельник, 17 апреля. Панихида состоится в 10:00 в казанском культурном центре «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, 57а).

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Илина Хакимова