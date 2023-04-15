Прощание с Эдуардом Хайруллиным пройдет 17 апреля в культурном центре «Сайдаш»

Фото: КФУ

Прощание с Эдуардом Хайруллиным пройдет в понедельник, 17 апреля. Панихида состоится в 10.00 в казанском культурном центре «Сайдаш» (Николая Ершова, 57а).

О смерти Эдуарда Хайруллина стало известно накануне. На протяжении четырех лет он возглавлял пресс-службу президента республики, затем 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Воспоминания друзей и коллег Эдуарда Хайруллина можно увидеть в материале «Реального времени».

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Алевтине Хайруллиной в связи с кончиной ее сына Эдуарда Хайруллина.

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Айрат Назипов