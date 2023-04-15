Рустам Минниханов выразил соболезнования матери Эдуарда Хайруллина в связи с кончиной ее сына

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Алевтине Хайруллиной в связи с кончиной ее сына Эдуарда Хайруллина. Он занимал должность заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

— Горько сознавать и невозможно смириться с тем, что из жизни ушел замечательный человек, известный журналист и умелый руководитель, в профессиональном багаже которого и многолетняя работа на главных телеканалах страны, и безупречная служба на разных ответственных должностях в родной республике. Редкий талант, широта интересов, активная жизненная позиция и щедрость души Эдуарда Хайруллина проявились и в его большой общественной и просветительской деятельности, в ярких творческих и культурно значимых проектах. Уверен, в памяти всех, кому посчастливилось знать его и работать с ним, он останется светлым, очень интеллигентным и духовно богатым человеком, активным и неутомимым созидателем. Искренне скорблю вместе с Вами, разделяю горечь этой невосполнимой для Вас, всей Вашей семьи и для общественности республики утраты. Крепитесь, сил вам, взаимной поддержки и стойкости в эти трудные дни, — сказано в телеграмме.

Также свои соболезнования выразил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров. Он также отправил Алевтине Хайруллиной правительственную телеграмму.

(на снимке Эдуард Хайруллин)

— С глубоким прискорбием узнал о кончине Вашего сына Эдуарда Фаридовича Хайруллина — одного из достойнейших представителей медиасферы и большого профессионала своего дела, человека неординарного и бесконечно талантливого. Все эти годы ему удавалось одинаково плодотворно трудиться и на непростом журналистском поприще, и на разных ответственных должностях в органах государственной власти, заниматься большой исследовательской, просветительской и общественной работой. Уверен, память об Эдуарде Хайруллине навсегда останется в его многочисленных трудах — уникальных фотоработах, исторических книгах и видеоэкскурсиях, ставших приношением родному городу и республике. Искренне разделяю с Вами боль тяжелого горя, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова сочувствия и поддержки супруге покойного, детям, всем родным и близким, — говорится в тексте.

О смерти Эдуарда Хайруллина стало известно накануне. На протяжении четырех лет он возглавлял пресс-службу президента республики, затем 30 декабря 2019 года был назначен заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Воспоминания друзей и коллег Эдуарда Хайруллина можно увидеть в материале «Реального времени».



В последний путь Эдуарда Хайруллина проводят в понедельник, по предварительной информации, прощание пройдет в КЦ «Сайдаш» (бывший ДК строителей). О времени панихиды будет объявлено позднее.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов