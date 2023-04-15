Предприниматели Индонезии раскритиковали идею властей о введении налога для туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Индонезии предприниматели и отраслевые ассоциации раскритиковали инициативу правительства по вводу налога для иностранных туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную газету Jakarta Post.

По словам генерального секретаря индонезийской ассоциации ММСП Эди Мизеро, решение требует тщательного рассмотрения.

— Нельзя допустить того, чтобы иностранные туристы пересмотрели свои планы посетить Индонезию. Мы решительно возражаем против предлагаемого налога, — заявил он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Но в случае с Индонезией, нужны ли мы туристам, или скорее это мы приглашаем их?, — сказал он.

Позицию Мизеро поддержал генеральный секретарь индонезийской ассоциации отелей и ресторанов Маулана Юсран. По его мнению, сейчас «не подходящее время для введения налога». Свое мнение он объяснил тем, что туриндустрия еще не достаточно восстановилась после пандемии COVID-19 — каждый турист, затрачивая деньги в отелях и ресторанах, уже некоторым образом оплачивает налог.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщал, что в этом году страну должны посетить до 8,5 миллиона туристов. Прогноз составили исходя из «сильного туристического импульса».



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Антон Гаврилов