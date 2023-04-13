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В Индонезии ожидают 8,5 миллиона туристов за год

03:33, 13.04.2023 1
В Индонезии ожидают 8,5 миллиона туристов за год
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу властей Индонезии, страну в 2023 году должны посетить до 8,5 миллиона туристов. Об этом сообщил министр туризма и креативной экономики государства Сандиага Уно.

Как сообщает индонезийский журнал Tempo, прогноз составили исходя из «сильного туристического импульса». У властей есть данные «о восстановлении туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые показывают многообещающую кривую [роста]» за счет притока путешественников из КНР, Индии и Австралии.

— Кажется, внезапно появился сильный импульс, так что первоначальная цель была увеличена на 1,1 миллиона, и теперь цифра составляет 8,5 миллиона, — цитирует «РИА Новости» Сандиага Уно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в России за последние 3 года иностранный турпоток сократился более чем в 25 раз. Около 200,1 тысячи граждан зарубежных стран посетили ее за 2022 год.

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Антон Гаврилов
Общество

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