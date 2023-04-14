В Казани установят мемориальную доску бывшему советнику президента Татарстана Тимуру Акулову

В Казани увековечат память бывшего советника президента Татарстана и депутата Госдумы Тимура Акулова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, мемориальная доска, посвященная Тимуру Акулову, появится на фасаде здания по адресу Чехова, 35 в столице Татарстана.

На доске будут надписи на татарском и русском языках:

— В этом доме в 1994—2008 гг. жил видный государственный дипломат, первый руководитель Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан Тимур Юрьевич Акулов, — будет сказано в надписи.

Фото: tatarstan.ru

Кабмин предложил казанским властям определить балансодержателя мемориальной доски.

Напомним, Тимур Акулов принимал активное участие в освобождении захваченных в 1996 году в Кандагаре татарстанских летчиков. Тогда удалось добиться права на редкие личные встречи и передачу почты, что позволило обговорить детали возможного побега.

На этой неделе в Казанском кремле состоялась церемония открытия выставки «Тимур Акулов — его называли министром иностранных дел Татарстана». Она приурочена к 70-летию со дня рождения бывшего советника президента республики и депутата Госдумы Тимура Акулова.

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Айрат Назипов