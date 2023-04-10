Минтимер Шаймиев открыл выставку, посвященную его бывшему советнику Тимуру Акулову

В Казанском Кремле состоялась церемония открытия выставки «Тимур Акулов — его называли министром иностранных дел Татарстана». Она приурочена к 70-летию со дня рождения бывшего советника президента Татарстана и депутата Госдумы Тимура Акулова.

В церемонии приняли участие первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, летчик Газинур Хайруллин, родственники Тимура Акулова и другие.

В своем выступлении Минтимер Шаймиев отметил, что Тимур Акулов сделал очень много для республики. Например, благодаря ему у Татарстана сложились «очень хорошие отношения с исламскими странами».

Фото: tatarstan.ru

— Он сыграл одну из ключевых ролей в развитии международных связей Татарстана. В то время Татарстан впервые вышел на международную арену. Мы открывали мир для себя, и мир должен был увидеть нашу республику. Благодаря активной деятельности Тимура Акулова нам удалось достойно представить Татарстан всему миру. Созданные нами в те годы представительства Татарстана в разных странах мира успешно работают до сих пор, — отметил Шаймиев.

Экспозицию выставки составляют фотографии из архива администрации раиса Татарстана, коллекция фотографий, документов, личные награды Тимура Акулова, предоставленные его семьей, дары зарубежных делегаций, а также кадры видеохроники и интервью.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, Тимур Акулов принимал активное участие в освобождении захваченных в 1996 году в Кандагаре татарстанских летчиков. Тогда удалось добиться права на редкие личные встречи и передачу почты, что позволило обговорить детали возможного побега.

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Айрат Назипов