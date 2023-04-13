В Татарстане после похолодания в начале следующей недели потеплеет до +17 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в конце этой недели установится сухая и холодная погода. Однако уже в начале следующей семидневки вновь придет потепление — воздух в дневное время прогреется до +17 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Резко в Татарстане похолодает уже в пятницу, 14 апреля: на регион обрушится арктический воздух. Ночью температуры воздуха опустятся до +1... -4 градусов, а днем не превысят +3... +8°С. Осадков не ожидается.

Из-за очень сильного северо-восточного ветра в Татарстане на 14 апреля объявлено штормовое предупреждение. Его порывы могут достигать 17—22 м/с, а местами с 04.00 до 20.00 — 25—26 м/с.



Ночью в выходные, 15 и 16 апреля, в Татарстане похолодает до 0... -7 градусов, а на крайнем востоке — до -10°С. Днем в субботу ожидается от +4 до +9°С, в воскресенье — от +8 до +13°С.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем потеплеет до +11... +17 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что днем в среду, 12 апреля, в Татарстане зафиксировали 16—19 градусов тепла. Минувшей ночью температуры опускались до +5... -1°С, на востоке — до -6°С. В полдень 13 апреля зафиксировали от +15 до +19°С.

Напомним, сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +16 до +21°С. В Казани ожидается от +17 до +19 градусов.



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Татьяна Демина