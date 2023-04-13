Сегодня в Казани ожидается до +19 градусов

В четверг, 13 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха в Казани составит от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +16 до +21°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане в конце этой недели ожидается похолодание. В районы республики начнет поступать холодный воздух северных широт. Днем температуры воздуха не превысят 5—10 градусов тепла.



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Татьяна Демина