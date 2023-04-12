В Татарстане 13 апреля потеплеет до +21 градуса — на следующий день придет похолодание

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В ночь на четверг, 13 апреля, в Татарстане температуры опустятся до 0 градусов, а на крайнем востоке — до -5°С. Днем воздух прогреется до +16..+21°С, говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

Ночные температуры в Казани составят от +3 до +5°С, в низких местах — от 0 до +2°С. Днем в городе потеплеет до 17—19 градусов.

В Татарстане 13 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Ночью прогнозируется юго-западный с переходом на северо-восточный ветер порывами до 3—8 м/с. Днем они усилятся до 6—11 м/с, а местами — до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прогнозе от 10 апреля говорилось, что максимальные дневные температуры в Татарстане на этой неделе составят +20 градусов. Уже в пятницу, 14 апреля, существенно похолодает — в районы республики начнет поступать холодный воздух северных широт.



По данным Гидрометцентра Татарстана, в ночь на пятницу, 14 апреля, ожидается от +1 до -4 градусов. Днем максимальные температуры воздуха составят от +3 до +8°С.

В ночь на субботу, 15 апреля, прогнозируется от -1 до -6 градусов, а на крайнем востоке — до -9°С. Днем ожидается от +4 до +9°С.

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Татьяна Демина