В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, ночью и днем в пятницу, 14 апреля, ожидается очень сильный ветер. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать 17—22 м/с. Местами с 4.00 до 20.00 они могут усиливаться до 25—26 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +16 до +21°С. В Казани ожидается от +17 до +19 градусов.

Синоптики предупреждали, что днем и вечером 13 апреля в Татарстане местами возможен сильный северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина