Юрий Уткульбаев обратился к болельщикам «Рубина»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев обратился к болельщикам казанского клуба. В своем обращении он поблагодарил их за поддержку.

— Спасибо за предоставленную возможность поработать главным тренером нашего ведущего клуба республики. Спасибо нашим замечательным болельщикам за поддержку на каждом нашем матче, в том числе на выездных. Эта поддержка чувствовалась, и она нам очень помогала. Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, что все получится, — приводит его слова пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Юрий Уткульбаев находился у руля команды с 15 ноября 2022 года. В восьми матчах Первой лиги «Рубин» под его руководством одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью. Сегодня он перестал быть главным тренером команды.

Наставником «красно-зеленых» стал Рашид Рахимов. Он провел тренировку с командой и призвал футболистов «умирать на поле», чтобы клуб вернулся в Премьер-лигу. Спортивная редакция «Реального времени» собрала интересные факты из биографии нового тренера.

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Айрат Назипов