В Татарстане 80% владельцев оружия — охотники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане большая часть владельцев оружия — охотники. У них на руках находится 60 тысяч единиц оружия, рассказал начальник отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по республике майор полиции Рамиль Камалиев.

— На сегодняшний день в Татарстане свыше 43 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых находится 75 тысяч единиц различного вида вооружения. Основная масса владельцев оружия — это охотники. Это 80% — свыше 40 тысяч граждан. И примерно 60 тысяч единиц оружия — охотничье, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среднем выдается от 40 до 45 тысяч разрешений на охоту ежегодно. К 12 апреля Госкомитет республики по биоресурсам выдал порядка 7 тысяч разрешений на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотничьих угодьях.



С начала весенней охоты — с 1 апреля — в Татарстане выявили более 30 нарушений ее правил. За прошлый сезон 29 человек решили права охоты за нарушения.



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Татьяна Демина