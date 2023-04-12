В Татарстане ежегодно выдается в среднем 40-45 тысяч разрешений на охоту

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Ежегодно в Татарстане выдают в среднем до 45 тысяч разрешений на охоту в год. Об этом рассказал заместитель председателя Госкомитета республики по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

— В среднем за год в республике выдается от 40 до 45 тысяч разрешений на добычу суммарно всех видов охотничьих ресурсов. На сегодняшний день на предстоящий сезон охоты на водоплавающих выдано порядка 7 тысяч разрешений в общедоступные охотничьи угодья, но в связи с тем, что охотники у нас, как правило, берут за день или в последний день перед охотой, мы ожидаем, что это количество увеличится еще процентов на 20. Тысяч 10 точно будет у нас охотников на ближайшую субботу, — сказал он.

Рамиль Шарафутдинов напомнил, что охота на водоплавающую дичь в Татарстане будет разрешена с 15 по 24 апреля. С 1 апреля по 6 мая продлится сезон охоты на селезней и уток с использованием подсадных.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Площадь охотничьих угодий в Татарстане оценивается в 6 млн 390 тысяч га. Их в республике насчитывается 131, из которых 100 — охотничьи хозяйства, а 31 — общедоступное охотничье угодье.

Напомним, с 2023 года разрешения на охоту в Татарстане будут выдаваться по итогам электронной жеребьевки заявок граждан, а не в ходе ручной обработки «бумажных» заявлений. Соответствующие поправки в Экологический кодекс региона одобрил Госсовет. Изменения внесены в статью 135.5 «Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».

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Татьяна Демина