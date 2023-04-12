С начала апреля в Татарстане выявили более 30 нарушений правил охоты

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

С начала сезона весенней охоты в Татарстане выявили свыше 30 фактов нарушения ее правил. Об этом рассказал начальник Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета республики по биоресурсам Радик Мутахаров.

— Как уже сказали, охота началась с 1 апреля. За 12 дней на весенней охоте уже выявлено более 30 нарушений правил охоты, — сказал он.

Среди основных видов нарушений — охота вне тех угодий, на которые выдано разрешение, и совершение этого запрещенными способами. За прошлый сезон весенней охоты 29 охотников решили права охоты за допущенные нарушения.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В среднем за год в Татарстане выдается от 40 до 45 тысяч разрешений на охоту. К сегодняшнему дню Госкомитет республики по биоресурсам выдал порядка 7 тысяч разрешений на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотничьих угодьях.



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Татьяна Демина