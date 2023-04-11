Источник: руководство «Рубина» выбрало трех главных кандидатов на пост главного тренера

Руководство казанского «Рубина» определилось с основными претендентами на пост главного тренера команды. Об этом пишет спортивный журналист Иван Карпов в своем telegram-канале.

Как отмечает его источник, руководство клуба выбирает между тремя потенциальными кандидатами. В их числе: Игорь Шалимов, Рашид Рахимов и Андрей Талалаев. У них нет контрактов с другими клубами. Также тренером «Рубина» может стать Роберт Евдокимов.

Отмечается, что кандидатура ушедшего из «Сочи» Курбана Бердыева не является приоритетной для «Рубина», но не исключено, что клуб может рассмотреть вариант с возвращением специалиста в команду.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе появилась информация, что руководство «Рубина» рассматривает вариант смены главного тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Отмечалось, что матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

Накануне Курбан Бердыев покинул пост главного тренера ФК «Сочи». Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила.

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Айрат Назипов