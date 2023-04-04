«Спорт-Экспресс»: руководство «Рубина» может поменять главного тренера

Руководство «Рубина» рассматривает вариант смены главного тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, президент Марат Сафиуллин, исполнительный директор Александр Айбатов и спортивный директор Эдуард Сафонов поговорили с Уткульбаевым о его работе после того, как казанская команда сыграла вничью с «Велесом».

Отмечается, что следующий матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

Фото: rubin-kazan.ru

В конце января Юрия Уткульбаева официально утвердили в должности главного тренера «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона-2022/23.

В последних трех матчах казанский «Рубин» не смог выиграть у соперников. 18 марта красно-зеленые сыграли в нулевую ничью в Челнах с ФК «КАМАЗ», а 25 марта — с «Аланией» на стадионе в Грозном. Два дня назад клуб из столицы Татарстана разошелся с миром с «Велесом» на стадионе «Ак Барс Арена».

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Айрат Назипов