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На казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня космонавтики

10:30, 12.04.2023
На казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня космонавтики
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает казанская мэрия.

Светодинамическое шоу жители и гости столицы Татарстана смогут наблюдать с 19.00 до 23.00. Оно будет посвящено старту первого пилотируемого космического корабля «Восток».

Праздничная подсветка сегодня также появится на телебашнях Челябинска, Перми, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Воронежа, Саратова, Якутска и других городов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В последний раз праздничную подсветку на казанской телебашне включали 20 апреля. Светодинамическое шоу приурочили к празднику Ураза-байрам.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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