На казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня космонавтики
Сегодня на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает казанская мэрия.
Светодинамическое шоу жители и гости столицы Татарстана смогут наблюдать с 19.00 до 23.00. Оно будет посвящено старту первого пилотируемого космического корабля «Восток».
Праздничная подсветка сегодня также появится на телебашнях Челябинска, Перми, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Воронежа, Саратова, Якутска и других городов.
В последний раз праздничную подсветку на казанской телебашне включали 20 апреля. Светодинамическое шоу приурочили к празднику Ураза-байрам.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым