В ночь Уразы-байрама на казанской телебашне включат праздничную подсветку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В честь Уразы-байрама на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Разноцветными огнями телебашня будет светиться с 19.00 до 23.00 20 апреля.

Как сообщает ДУМ РТ, в ночь праздника на башне заиграет светодинамическое шоу с татарскими национальными орнаментами и надписью «Ураза-байрам».

— Украшение казанской телебашни создаст атмосферу праздника в столице Татарстана и напомнит жителям и гостям об общеловеческих ценностях, которые транслирует Ураза-байрам, — рассказали в Духовном управлении мусульман.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане утвердили даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Согласно указу раиса Татарстана Рустама Минниханова, 21 апреля определено днем, на который, в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями, приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. А вот Курбан-байрам пройдет 28 июня.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов