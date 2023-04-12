Диетолог назвала норму употребления кулича

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В день рекомендуется съедать только кусочек пасхального хлеба весом примерно 80—150 граммов. Об этом рассказала врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева.

— Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, в этот день получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Поэтому с употреблением куличей в пищу лучше не переусердствовать, — цитирует «Газета.ru» ее слова.

По словам специалиста, пасхальным хлебом не стоит злоупотреблять людям, которые страдают сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, повышенным холестерином, а также заболеваниями ЖКТ. Также Мезенцева отметила, что сахар в составе кулича оказывает пагубное влияние на фигуру и зубы.

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— Менее распространена, но более предпочтительна, с точки зрения пищевой ценности, творожная пасха. В ней больше белка и меньше углеводов, чем в классической из белой муки. Но даже при этом больше 100—150 граммов в день съедать не рекомендуется, — добавила эксперт.

В апреле 2022 года врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению кулича. Так, специалист отметила, что готовить пасхальный хлеб лучше на основе нежирного творога и 10%-ной сметаны, без масла, используя натуральный сахарозаменитель c низкой нулевой калорийностью. Также диеотолог посоветовала отказаться от сухофруктов, по той причине, что из-за сахарозаменителей кулич станет очень сладким.



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Антон Гаврилов