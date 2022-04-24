Диетолог рассказала, как лучше приготовить кулич

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению кулича и рассказала, как его лучше есть. Об этом пишет RT.

Она предложила приготовить кулич на основе нежирного творога и 10%-ной сметаны, без масла, используя натуральный сахарозаменитель, который будет иметь нулевую калорийность. Писарева рекомендовала отказаться от сухофруктов, поскольку за счет сахарозаменителей кулич будет достаточно сладким.

По ее мнению, кулич стоит есть «немного подсушенным», поскольку в таком виде он лучше усвоится. Врач-диетолог напомнила, что перед Пасхой многие соблюдали пост, поэтому в праздник необходимо придерживаться определенных правил.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Начинать есть сладкие хлебобулочные изделия стоит постепенно. Не надо сразу съедать большую порцию, потому что для организма это большая нагрузка, — рассказала она.

В субботу министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане на этой неделе увеличились объемы реализации яиц, муки и растительного масла в преддверии Пасхи.



Исследование «СберМаркета» ранее показало, что в Казани стоимость готового кулича в 2022 году составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12—15 граммов) — 58,61 рубля, а свечей (4 штуки) — 169 рублей.



Татьяна Леухина