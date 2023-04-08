«КОС-Синтез-УОР» обыграл МК СШОР «Восток-2»

Фото: пресс-служба "КОС-Синтез-УОР"

«КОС-Синтез-УОР» обыграл дома МК СШОР «Восток-2» в рамках чемпионата России по водному поло. Игра закончилась со счетом 13:10 (3-1, 2-3, 4-4, 4-2).

Мячи в составе казанской команды забросили: Тазеев (3), Васильев (3), Шайдуллин (2), Белянский (2), Кучушев (1), Саввин (1), Комаров (1).

Счет встречи открыли хозяева. Уже на второй минуте лишнего реализовал Камиль Шайдуллин. Через 40 минут казанцы вновь забросили мяч в ворота соперника. На этот раз подкрепил преимущество «КОС-Синтез-УОР» Раиль Тазеев. Он же через три минуты отличился вновь, забросив очередной мяч в ворота гостей. Результат первого тайма — 3:1 в пользу казанских ватерполистов.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез-УОР»

Во втором тайме москвичи отчаянно пытались вырваться вперед и благодаря активным действиям сократили отставание до минимального — 5:4.

Третья четверть встречи выдалась самой насыщенной. Поначалу хозяева создали себе фору в два мяча, однако гости быстро вернули прежние позиции. Несмотря на это, «КОС-Синтез-УОР» вновь остался впереди. Счет — 9:8.

В заключительном периоде казанцы забросили еще 4 мяча в ворота гостей. Счет по итогу встречи — 13:10.

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Антон Гаврилов