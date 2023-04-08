В Казани начнут наполнять водой Черное озеро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в эти выходные начнут наполнять водой Черное озеро. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Напомним, 1 марта завершил свою работу каток в парке «Черное озеро». Он проработал 63 дня, это был шестой сезон. Последние три дня каток в парке не работал из-за теплой погоды. По той же причине был закрыт пункт проката коньков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

15 марта «Реальное время» выяснило, что на охрану парка «Черное озеро» в Казани планируют выделить 875 760 рублей. Отмечалось, что больше половины суммы — 482,7 тысячи рублей — рассчитаны на оплату круглосуточного поста охраны с 10 апреля по 31 июля 2023 года.

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Антон Гаврилов