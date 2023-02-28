В Казани продлили закрытие катка в парке «Черное озеро»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 28 февраля, каток и пункт проката в казанском парке «Черное озеро» снова закрыты для посещения. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Отмечается, что это связано с погодными условиями. По этой же причине пункт проката и каток на этой территории были закрыты 26 и 27 февраля. Об этом «Реальное время» писало на прошлых выходных. Таким образом, каток не работает уже третий день подряд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что неделю назад в парке «Черное озеро» временно закрыли каток и пункт проката коньков. Тогда это было связано с ремонтом ледового покрытия.



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Айрат Назипов