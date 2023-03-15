На охрану казанского парка «Черное озеро» потратят 875 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на охрану парка «Черное озеро», расположенного в центра города, планируют выделить 875 760 рублей, выяснило «Реальное время». Один час услуги оценивается в 178 рублей.

Больше половины суммы — 482,7 тысячи рублей — рассчитаны на оплату круглосуточного поста охраны с 10 апреля по 31 июля 2023 года. С 8.00 до 8.00 должен работать один охранник.

Остальные 393 тысячи рублей предусмотрены на оплату услуг ночных постов охраны. С 1 мая по 31 июля 2023 году в парке будут дежурить два человека с 18 часов вечера до 6 часов утра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профинансируют охрану «Черного озера» из муниципального бюджета и внебюджетных средств учреждений. Заказчик услуги — Дирекция парков и скверов Казани.

Напомним, в 2023 году на содержание казанских парков и скверов, в том числе «Черного озера», выделили почти 350,6 млн рублей. Впервые за почти десятилетие контракт на достался местному МУП «Горводзеленхоз» — работами займется ООО «СК Волга-Автодор».



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Татьяна Демина