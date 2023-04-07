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Казанский «Рубин» сыграл вничью в четвертый раз подряд

19:55, 07.04.2023 2
Казанский «Рубин» сыграл вничью в четвертый раз подряд
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» не смог обыграть астраханский «Волгарь» в гостевом матче. Матч закончился со счетом 0:0.

В концовке встречи футболисты «Волгаря» имели голевой шанс выйти вперед. Но мяч угодил в штангу.

Для казанского клуба — это уже четвертая ничья подряд. Подопечные Юрия Уткульбаева не могут одержать победу на протяжении месяца.

Фото: rubin-kazan.ru

В предыдущих трех матчах казанский «Рубин» не смог выиграть у соперников. 18 марта красно-зеленые сыграли в нулевую ничью в Челнах с ФК «КАМАЗ», а 25 марта — с «Аланией» на стадионе в Грозном. Затем клуб из столицы Татарстана разошелся с миром с «Велесом» на стадионе «Ак Барс Арена».

На этой неделе появилась информация, что руководство «Рубина» рассматривает вариант смены главного тренера из-за недовольства результатами команды под руководством Юрия Уткульбаева. Отмечалось, что матч против «Волгаря» может стать определяющим для специалиста.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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  • Анонимно 07 апр
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  • Анонимно 07 апр
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