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Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Велесом»

18:04, 02.04.2023 5
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Велесом»
Фото: rubin-kazan.ru

ФК «Рубин» сыграл вничью с «Велесом». Игра закончилась со счетом — 1:1.

Счет встречи открыл «Рубин». У хозяев отличился Егор Тесленко. Мяч в воротах гостей оказался после розыгрыша углового удара.

Во втором тайме гости сравняли счет. Уравнять шансы для своей команды смог игрок «Велеса» Аюб Бацуев.

25 марта «Рубин» также сыграл вничью с «Аланией». Матч проходил в гостях. В концовке встречи нападающий «Рубина» Виталий Лисакович имел шанс отличиться голом со штрафного удара. Однако мяч попал в перекладину.

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Антон Гаврилов
СпортФутбол

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    А КАМАЗ с тренером Ахметзяновым выиграл и более достоин представлять Республику в РПЛ
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  • Анонимно 02 апр
    Гол забили и стали тянуть время. С такой игрой какая премьер-лига.
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  • Анонимно 03 апр
    от РТ в премьер лиге должны играть рубин и камаз
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    Анонимно 03 апр
    Ансамблю песни и пляски им. Слуцкого нечего там делать пусть пройдут еще очищение пердивом, когда будут гореть глаза как у игроков Камаза, тогда можно, через год-другой подумать, пускать туда залетных селфистов или нет
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  • Анонимно 03 апр
    Удерживать минимальное преимущество - это установка тренера, который боится проиграть. Три ничьи подряд - равноценно 2 поражениям - потеря 6 очков. А их в конце сезона может не хватить.
    В составе Рубина нет такого игрока, как Радулов в Ак Барсе.
    Поэтому коллекционируют ничьи.
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