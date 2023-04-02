Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Велесом»
ФК «Рубин» сыграл вничью с «Велесом». Игра закончилась со счетом — 1:1.
Счет встречи открыл «Рубин». У хозяев отличился Егор Тесленко. Мяч в воротах гостей оказался после розыгрыша углового удара.
Во втором тайме гости сравняли счет. Уравнять шансы для своей команды смог игрок «Велеса» Аюб Бацуев.
25 марта «Рубин» также сыграл вничью с «Аланией». Матч проходил в гостях. В концовке встречи нападающий «Рубина» Виталий Лисакович имел шанс отличиться голом со штрафного удара. Однако мяч попал в перекладину.
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комментарии
В составе Рубина нет такого игрока, как Радулов в Ак Барсе.
Поэтому коллекционируют ничьи.