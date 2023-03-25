Казанский «Рубин» не сумел переиграть «Аланию» в гостевом матче

ФК «Рубин» вторую игру подряд сыграл в нулевую ничью. В 24-м туре Российской первой лиги казанская команда не сумела переиграть «Аланию» в гостях.

В концовке встречи нападающий «Рубина» Виталий Лисакович имел шанс отличиться голом со штрафного удара. Но мяч попал в перекладину.

Казанская команда занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Юрия Уткульбаева отстают от калининградской «Балтики» на 3 очка. Но у лидера чемпионата есть игра в запасе.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В предыдущем матче «Рубин» сыграл в нулевую ничью с ФК «КАМАЗ». Игра проходила в Набережных Челнах.

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Айрат Назипов