Казанский «Рубин» не сумел переиграть «Аланию» в гостевом матче
ФК «Рубин» вторую игру подряд сыграл в нулевую ничью. В 24-м туре Российской первой лиги казанская команда не сумела переиграть «Аланию» в гостях.
В концовке встречи нападающий «Рубина» Виталий Лисакович имел шанс отличиться голом со штрафного удара. Но мяч попал в перекладину.
Казанская команда занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Юрия Уткульбаева отстают от калининградской «Балтики» на 3 очка. Но у лидера чемпионата есть игра в запасе.
В предыдущем матче «Рубин» сыграл в нулевую ничью с ФК «КАМАЗ». Игра проходила в Набережных Челнах.
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