Паромная переправа Казань — Верхний Услон откроется 6 апреля

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

Паромная переправа Казань — Верхний Услон в Татарстане откроется в четверг, 6 апреля, около 15.00, сообщает официальное сообщество переправы в социальной сети.



Переправа будет работать каждый день с 6.00 до 22.00 без выходных. Интервал движения составляет от 5 до 7 минут.

В декабре прошлого года на переправе от Аракчино до Верхнего Услона запустили судно на воздушной подушке. В этом году 26 марта оно прекратило работу, поскольку начал трогаться лед.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В этом году навигация на Волге откроется с 22 апреля. На реке Каме навигация начнется с 25 апреля.

В 2022 году паромная переправа Аракчино — Верхний Услон открылась 22 апреля.

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Маргарита Головатенко