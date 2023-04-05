Навигация на Волге откроется с 22 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Навигация на Волге откроется с 22 апреля. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

Паромная переправа на Волге откроется, по предварительным данным, после 6 апреля по окончании траления водного пути.

На реке Каме навигация начнется с 25 апреля, уточнил он. Соотвествующие решения приняты ГБУ «Волжское Государственное Бассейновое Управление водных путей и судоходства».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Юрий Венедиктов напомнил, что плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешено с момента открытия навигации до ее закрытия, на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава.



В 2022 году пассажирская навигация по Волге открылась 30 апреля. В Татарстане возможность передвигаться по реке ограничена нехваткой речных судов, хотя путешествия пользуются большой популярностью, обращали внимание в Госкомитете республики по туризму.



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Татьяна Демина