В Казани запустили судно на воздушной подушке на переправе от Аракчино до Верхнего Услона

В Татарстане с сегодняшнего дня начинает работу судно на воздушной подушке на переправе по маршруту Аракчино — Верхний Услон, сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» переправы.

Судно отправляется с 6.00 каждый час до 19.00. Стоимость проезда — 120 рублей.



С собой пассажир может бесплатно провезти ручную кладь, но провоз дополнительного багажа, занимающего место, стоит 50 рублей.

Отметим, что в этом году паромная переправа закрылась из-за погодных условий на день раньше запланированного срока. А открылась она в апреле текущего года. Интервал движения паромов составлял от 5 до 7 минут.

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Илина Хакимова